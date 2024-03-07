Администрация Каменска назвала вонючую грязную воду соответствующей нормам

Фото: соцсети.

Специалисты Роспотребнадзора в Каменске-Шахтинском провели экспертизу "ржавой и дурно пахнущей" воды, поступающей из кранов жителей города. Заключение было опубликовано в социальных сетях 7 марта.Жители Каменска-Шахтинского ежедневно жалуются на то, что вода из их кранов грязная и вонючая. Они публикуют в интернете фото и видео воды черного цвета в своих домах. Запах также неприятен. Однако эксперты утверждают, что вода соответствует гигиеническим нормам.В документе говорится лишь о принятии мер предосторожности. Жители дома на Сапригина, 1А, где были взяты пробы, возмущены таким заключением. Вода неприятно пахнет и имеет серо-зеленый цвет. Люди боятся даже мыть руки в такой воде, не говоря уже о приготовлении пищи или купании.По словам жителей, они жалуются на плохую воду уже более полугода. Очистка и фильтры не помогают. Канализационную систему города давно пора менять.