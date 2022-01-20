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В Каменске мужчина напал на девушку с ножом и ограбил

В Каменске мужчина напал на девушку с ножом и ограбил

В Каменске-Шахтиснком Ростовской области мужчина напал на девушку с ножом и ограбил. Происшествие случилось 21 января ночью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в тот вечер выпивший 34-летний местный житель увидел, как по безлюдной улице шла 20-летня девушка и решил напасть на нее. Мужчина достал нож, подбежал к прохожей и приставил оружие к горлу. Каменчанка пыталась вырваться из рук злодея, но тот ранил ее несколько раз в шею и лицо.

Несмотря на множественные раны девушке удалось добежать до отделения полиции и заявить о нападении. После этого ее доставили в городскую больницу. Задержать преступника удалось почти сразу. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Фото: Твиттер
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