В Мясниковском районе отменили мероприятия ко Дню Победы после атаки БПЛА. Об этом сообщили в районном отделении культуры.В ночь на 8 мая беспилотники атаковали село Чалтырь. В результате были повреждены 50 частных домов и четыре авто. Пострадавших удалось избежать.«В связи с ночной воздушной атакой БПЛА на территории Чалтырского сельского поселения, в целях вашей безопасности все массовые мероприятия, запланированные на 9–11 мая, отменяются», — написали местные власти.Жителям рекомендовали принять участие в онлайн-акциях и самостоятельно возложить цветы, чтобы почтить память героев.