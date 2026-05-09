В Мясниковском районе отменили мероприятия ко Дню Победы после атаки БПЛА

В Мясниковском районе отменили мероприятия ко Дню Победы после атаки БПЛА. Об этом сообщили в районном отделении культуры.

В ночь на 8 мая беспилотники атаковали село Чалтырь. В результате были повреждены 50 частных домов и четыре авто. Пострадавших удалось избежать.

«В связи с ночной воздушной атакой БПЛА на территории Чалтырского сельского поселения, в целях вашей безопасности все массовые мероприятия, запланированные на 9–11 мая, отменяются», — написали местные власти.

Жителям рекомендовали принять участие в онлайн-акциях и самостоятельно возложить цветы, чтобы почтить память героев.
Фото: отдел культуры мясниковского района
