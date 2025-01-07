В Южном парке «Малинки» на парковке сгорел микроавтобус

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В Красносулинском районе в одном из местных парков загорелся автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.В Южном парке «Малинки» произошло возгорание микроавтобуса марки «Фольксваген» на парковке. Инцидент случился 7 января примерно в 14:00.Сотрудники парка и посетители услышали характерный звук, после чего увидели огонь. Пламя быстро охватило весь автомобиль. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.На место происшествия прибыли четыре огнеборца на одной пожарной машине. В течение получаса им удалось полностью потушить огонь.К счастью, никто не пострадал, и пламя не перекинулось на другие автомобили. Причина возгорания устанавливается.