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В Южном парке «Малинки» на парковке сгорел микроавтобус

В Южном парке «Малинки» на парковке сгорел микроавтобус
В Красносулинском районе в одном из местных парков загорелся автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В Южном парке «Малинки» произошло возгорание микроавтобуса марки «Фольксваген» на парковке. Инцидент случился 7 января примерно в 14:00.

Сотрудники парка и посетители услышали характерный звук, после чего увидели огонь. Пламя быстро охватило весь автомобиль. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли четыре огнеборца на одной пожарной машине. В течение получаса им удалось полностью потушить огонь.

К счастью, никто не пострадал, и пламя не перекинулось на другие автомобили. Причина возгорания устанавливается.
Фото: соцсцети.
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