В изоляторе находится 31 сотрудник ростовской городской больницы № 6
Стало известно, сколько медицинских работников ростовской городской больницы № 6 находятся в изоляторе. Недавно терапевтическое отделение учреждения поместили под карантин из-за пациентки с коронавирусом.
Выяснилось, что женщина с COVID-19 несколько дней лежала в одном отделении вместе с другими пациентами. Результаты её анализов были получены ещё 2 апреля, но в специализированную палату её перевели только 5-го числа. Сразу всех больных и работников терапевтического отделения поместили в карантин.
В изоляторе находится 31 медицинский работник. У одного из них уже подтвердили коронавирус. Положительные результаты теста на новую инфекцию получил врач-рентгенолог. По версии специалистов, он подхватил болезнь через поверхность медицинского оборудования, которое не было в надлежащей мере дезинфицировано
По состоянию на утро 13 апреля в Ростовской области зарегистрировано 78 случаев заражения. Выздоровели пятеро.