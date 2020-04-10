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В изоляторе находится 31 сотрудник ростовской городской больницы № 6

В изоляторе находится 31 сотрудник ростовской городской больницы № 6
Стало известно, сколько медицинских работников ростовской городской больницы № 6 находятся в изоляторе. Недавно терапевтическое отделение учреждения поместили под карантин из-за пациентки с коронавирусом.

Выяснилось, что женщина с COVID-19 несколько дней лежала в одном отделении вместе с другими пациентами. Результаты её анализов были получены ещё 2 апреля, но в специализированную палату её перевели только 5-го числа. Сразу всех больных и работников терапевтического отделения поместили в карантин.

В изоляторе находится 31 медицинский работник. У одного из них уже подтвердили коронавирус. Положительные результаты теста на новую инфекцию получил врач-рентгенолог. По версии специалистов, он подхватил болезнь через поверхность медицинского оборудования, которое не было в надлежащей мере дезинфицировано

По состоянию на утро 13 апреля в Ростовской области зарегистрировано 78 случаев заражения. Выздоровели пятеро.

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