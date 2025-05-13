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В историческом центре Ростова устранили прорыв на теплотрассе

В историческом центре Ростова устранили прорыв на теплотрассе
В историческом центре Ростова-на-Дону специалисты ликвидировали аварию на теплотрассе. На устранение дефекта потребовалось около десяти часов.

Утром 13 мая на улице Донской произошла авария на теплотрассе. В результате инцидента горячая вода разлилась по переулку Семашко и улице Береговой. Работники оперативно прибыли на место и в течение дня устранили аварию.

Вероятно, причиной аварии стали изношенные коммуникации, которые необходимо полностью заменить.
Фото: Дондей.
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