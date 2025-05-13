В историческом центре Ростова устранили прорыв на теплотрассе
В историческом центре Ростова-на-Дону специалисты ликвидировали аварию на теплотрассе. На устранение дефекта потребовалось около десяти часов.
Утром 13 мая на улице Донской произошла авария на теплотрассе. В результате инцидента горячая вода разлилась по переулку Семашко и улице Береговой. Работники оперативно прибыли на место и в течение дня устранили аварию.
Вероятно, причиной аварии стали изношенные коммуникации, которые необходимо полностью заменить.