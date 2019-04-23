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В Иркутске осудили организатора и исполнителей убийства жительницы Таганрога

В Иркутске осудили организатора и исполнителей убийства жительницы Таганрога
Иркутский областной суд вынес приговор организатору и исполнителям убийства 41-летней жительницы Таганрога Натальи Мулиховой.

Александр Шахбазов, Вячеслав Никулин и таганрожец Роман Кобяцкой обвинялись по статьям «Убийство, совершённое группой лиц из корыстных побуждений» и «Разбой».

Наталья Мулихова работала торговым представителем ювелирной компании. Как установило следствие, в феврале 2018 года ей позвонил бывший руководитель Роман Кобяцкой. Он представился жителем Иркутска, который занимается розничной продажей ювелирных украшений. Женщина вылетела в Сибирь. С собой у неё был чемодан с 10 килограммами золота общей стоимостью 14 млн рублей.

После прибытия в Иркутск Наталья исчезла. Её сестра обратилась в полицию. Через несколько дней труп женщины с огнестрельными ранениями нашли на льду реки Ангара. Через неделю были задержаны подозреваемые в её убийстве.
В ходе расследования стало известно, что организатором убийства был Роман Кобяцкой. В аэропорту Наталью ожидали на машине Шахбазов и Никулин. Во время поездки они застрелили женщину, а её тело выбросили на лед реки. Забрав ювелирные изделия, они скрылись с места преступления.
- Приговором суда Кобяцкому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом 120 тысяч рублей, Шахбазову – 16 лет лишения свободы, Никулину - 17 лет лишения свободы, - рассказали в Следственном комитете России.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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