В Иркутске началось оглашение приговора подозреваемым в убийстве жительницы Таганрога





22 апреля в Иркутском областном суде началось оглашение приговора подозреваемым в убийстве 41-летней жительницы Таганрога Натальи Мулиховой.



Александру Шахбазову, Вячеславу Никулину и таганрожцу Роману Кобяцкому предъявлены обвинения по статьям «Убийство, совершённое группой лиц из корыстных побуждений» и «Разбой». Кобяцкой и Шахбазов также обвиняются по статье «Незаконный оборот оружия». Подсудимым грозит пожизненное лишение свободы.



Напомним, Наталья Мулихова работала торговым представителем ювелирной компании. В феврале прошлого года она прилетела в Иркутск для заключения сделки. С собой у неё было 10 килограммов золота. Практически сразу после прибытия в Сибирь она перестала выходить на связь. Когда сестра не смогла дозвониться до Натальи, она обратилась в полицию.



Через два дня тело таганроженки с двумя огнестрельными ранениями в области груди и живота было обнаружено на льду реки Ангара. Спустя неделю правоохранители задержали подозреваемых в убийстве женщины. Среди них оказался её бывший начальник Роман Кобяцкой. Следствие полагает, что именно он стал инициатором убийства.



Владея базой клиентов, Кобяцкой позвонил Мулиховой, представившись заказчиком из Иркутска, занимающимся розничной продажей ювелирных изделий. Второй подозреваемый, Вячеслав Никулин, пошёл на преступление из желания заработать, чтобы рассчитаться с долгами. Третий, Александр Шахбазов, стал исполнителем убийства.



Приговор зачитывается судьей в полном объеме. Ему предстоит перечислить только 800 наименований ювелирных изделий, которые были с собой у жительницы Таганрога, поэтому оглашение вердикта может занять несколько дней.