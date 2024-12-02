В ИК-2 в Ростове установят макет для обучения спецназа освобождению заложников

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В Ростове в исправительной колонии № 2 обустроят новый тренировочный комплекс по освобождению заложников. Об этом свидетельствует тендер на сайте государственных закупок.На реализацию проекта из государственной казны было выделено 1,7 миллиона рублей. Подрядчик должен завершить работы до 20 декабря 2024 года.В рамках проекта необходимо провести капитальный ремонт и оборудовать тренировочный комплекс. В нем будут обучать бойцов спецподразделений действиям в случае захвата заложников и их освобождению.Это стало особенно актуально после инцидента, произошедшего 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, когда несколько обвиняемых по статьям о терроризме взяли в заложники сотрудников учреждения.Шесть человек ночью покинули изолятор и через несколько часов захватили двух сотрудников. Они требовали предоставить им оружие и транспорт, чтобы покинуть город. Переговоры не увенчались успехом, и в ходе штурма преступники были ликвидированы. Один из них выжил, но находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Ростова. Заложники были освобождены, никто не пострадал.