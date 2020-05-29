В июне жители Ростовской области увидят в небе несколько комет
Июнь в Ростовской области будет богат на астрономические явления. В частности, дончане смогут увидеть в небе несколько комет. Об этом рассказал руководитель донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын.
Rostov.ru уже писал о занимательной C/2019 Y4 (ATLAS), которая достигла максимального блеска в конце мая. Затем её свет пойдёт на спад, однако в начале первого летнего месяца её всё равно можно будет наблюдать в любительский телескоп или бинокль. Ожидалось, что она станет самой яркой за последние семь лет, однако ядро кометы распалось, и теперь визуально она похожа на зелёное или голубоватое облако.
Комета C/2019 Y4 (ATLAS)
Первая периодическая комета Джексона-Неуймина достигнет максимального блеска в начале месяца. Небесное тело появится над горизонтом, увидеть его можно будет перед восходом на фоне утренних сумерек. В связи с этим видимость будет невысокой, однако её все равно можно будет наблюдать в телескоп в восточной части небосклона низко над горизонтом.
В конце месяца на небе появится комета 249Р/LINEAR, которая максимально приблизится к Солнцу 29 июня. Её можно наблюдать невооружённым глазом в районе созвездий Близнецов и Тельца низко над горизонтом в южной части небосвода. Сначала она будет видна в вечерние сумерки, затем - в утренние.
Комета Джексона-Неуймина
Следующей любопытной кометой будет C/2019 U6 (Lemmon). Максимально близко к Солнцу она приблизится 18 июня, к Земле - 29 июня. В 20-х числах она наберёт максимальный блеск, однако для наблюдения не будет доступна. Подниматься над горизонтом она начнёт уже на стадии спада своего сияния, в конце июня - начале июля. Чтобы ею полюбоваться, достаточно будет вооружиться небольшим телескопом.
В течение нескольких месяцев она будет лететь над нашими головами через созвездия Секстанта, Льва, Девы, Волос Вероники, Волопаса и Змеи. Сначала комета будет видна только по вечерам, после захода Солнца, затем - в первой половине ночи, после - за полночь.
Комета C/2019 U6 (Lemmon)