В июне на центральных улицах Ростова ограничат движение

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта. Об этом 25 мая сообщили в городском департаменте автодорог.На улице Социалистической будут модернизировать участок теплотрассы, поэтому на участке между Соборным и Будённовским нельзя будет проехать с 5 июня по 20 августа.Также из-за строительства канализации с 5 по 19 июня ограничат движение по улице Фрунзе между улицей Стадионной и переулком Биржевым. Строительные работы запланированы и в переулке Семашко, в районе дома № 59. Здесь на период с 8 июня по 10 декабря нельзя будет проезжать из-за движения строительной техники.Помимо этого, в первый месяц лета начнут красить мосты, поэтому движение частично ограничат на следующих улицах:- в створе Нозадзе - с 9 по 10 июня;- на Западном обходе - с 11 по 12 июня;- в створе Всесоюзной - с 13 по 17 июня;- в створе проспекта Стачки - с 18 по 20 июня;- в створе Доватора - с 21 по 22 июня;- в створе Текучёва - с 23 по 30 июня;- в створе Республиканской - с 31 июня по 1 июля.Возле дома № 34-а по улице Серафимовича с 10 июня по 31 августа проезд будет частично закрыт из-за строительных работ.С 11 по 15 июня движение ограничат на Варфоломеева - на отрезке от Ворошиловского до Соколова. Здесь будет открыта только одна полоса движения.Также из-за работ по модернизации участка теплотрассы нельзя будет проехать по бульвару Комарова: с 20 июня по 10 июля — в районе дома № 30/1, с 10 по 20 июля — в районе дома № 13.Остановку транспорта с 5 июня запретят возле домов № 44 и 46-а на улице Страны Советов, между домами №№ 78 и 78/6 на Немировича-Данченко, на участке от Таганрогской до 56-й Армии на улице Дачной.С 8 июня оставлять автомобили нельзя будет в переулке Доломановском на отрезке от дома № 51 до пересечения с Красноармейской.