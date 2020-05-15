Летом на нескольких улицах Ростова ограничат движение

На нескольких улицах Ростова-на-Дону летом ограничат движение. Об этом предупредили в городском департаменте организации автомобильного движения.С 5 по 19 июня закроют проезд и проход на улицах Фрунзе и Стадионной. Ограничения введут из-за того, что здесь будут прокладывать канализацию.Также с 5 по 20 июня нельзя будет проехать по улице Социалистической - на участке от Соборного до Будённовского. Это связано с работами по модернизации участка теплотрассы.На более длительный срок движение ограничат в переулке Семашко — с 8 июня по 10 декабря. В районе дома № 59 будет проводиться стройка, и на период въезда и выезда техники участок дороги будет закрыт для другого транспорта.Помимо этого, в переулке Доломановском от дома № 51 до пересечения с улицей Красноармейской запретят остановку транспорта. Эту меру введут с 8 июня для повышения уровня безопасности дорожного движения.