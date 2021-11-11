Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В хуторе Ростовской области нашли авиабомбу

В хуторе Ростовской области нашли авиабомбу

В хуторе Мелюзовка Неклиновского района Ростовской области обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд был найден 8 ноября, но пиротехникам удалось его обезвредить только спустя три дня.

Авиабомбу весом 100 килограммов заметили местные жители, когда пошли в лес. Пугающая находка лежала в земле. Испугавшись за свою жизнь, они вызвали на помощь спасателей. Приехавшая бригада донского спасательного центра МЧС России аккуратно изъяла боеприпас. Обезвредить его удалось только 11 ноября.

Пиротехники уничтожили снаряд в поле путем подрыва. Отметим, что эта авиабомба стала десятой найденной и обезвреженной на территории Ростовской области за год.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.