В хуторе Ростовской области нашли авиабомбу

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В хуторе Мелюзовка Неклиновского района Ростовской области обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд был найден 8 ноября, но пиротехникам удалось его обезвредить только спустя три дня.Авиабомбу весом 100 килограммов заметили местные жители, когда пошли в лес. Пугающая находка лежала в земле. Испугавшись за свою жизнь, они вызвали на помощь спасателей. Приехавшая бригада донского спасательного центра МЧС России аккуратно изъяла боеприпас. Обезвредить его удалось только 11 ноября.Пиротехники уничтожили снаряд в поле путем подрыва. Отметим, что эта авиабомба стала десятой найденной и обезвреженной на территории Ростовской области за год.