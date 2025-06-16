В ходе СВО трагически погиб 40-летний боец из Ростовской области
В ходе проведения специальной военной операции трагически погиб 40-летний боец из Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay.
Сергей был уроженцем города Шахты. Его дом находился на улице Лермонтова, недалеко от автобусной станции. После окончания школы №14 он поступил в училище №40, которое находилось в районе Гидропривода.
По велению души, мужчина добровольно присоединился к участникам специальной военной операции. По словам его брата, Сергей был отзывчивым и всегда готовым помочь, поддерживая свою семью и друзей. Его выбор отправиться в зону конфликта был обусловлен стремлением остаться в сердцах близких как бесстрашный защитник и герой.
В октябре прошлого года он подписал контракт и был отправлен на линию фронта. В июне 2025 года его семья получила печальное сообщение. Сергей Михнюк скончался 5 июня, получив смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.