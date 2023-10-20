Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ходе СВО погиб уроженец Усть-Донецкого района Ростовской области

В ходе СВО погиб уроженец Усть-Донецкого района Ростовской области
В зоне проведения специальной операции погиб еще один уроженец Ростовской области. При выполнении боевой задачи скончался 35-летний Максим Шакиров.

Мужчина родом из Усть-Донецкого района. Затем семья переехала в Ханты-Мансийский округ и поселилась в городе Белоярском. С 2014 года трудился в Белоярском управлении аварийно-восстановительных работ Верхнеказымского отделения в должности монтажника технологических трубопроводов.

Отправился в зону СВО, где погиб от полученного ранения. Был ли похоронен Максим на своей родине в Ростовской области, неизвестно.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.