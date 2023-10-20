В ходе СВО погиб уроженец Усть-Донецкого района Ростовской области

Фото: Соцсети.

В зоне проведения специальной операции погиб еще один уроженец Ростовской области. При выполнении боевой задачи скончался 35-летний Максим Шакиров.Мужчина родом из Усть-Донецкого района. Затем семья переехала в Ханты-Мансийский округ и поселилась в городе Белоярском. С 2014 года трудился в Белоярском управлении аварийно-восстановительных работ Верхнеказымского отделения в должности монтажника технологических трубопроводов.Отправился в зону СВО, где погиб от полученного ранения. Был ли похоронен Максим на своей родине в Ростовской области, неизвестно.