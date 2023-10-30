В ходе раскопок в Ростове нашли фрагменты оружия времен ВОВ
В Ростове во время раскопок обнаружили фрагменты оружия, изготовленного почти век назад. О находке на Западном рассказал руководитель регионального поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.
Работы проводят на улице Еременко. Летом 1942-го на этом месте бойцы 9-й дивизии НКВД пытались остановить волонтеров из СС «Викинг». Бои оставили после себя много жертв. Сейчас это территория частной застройки.
- Очевидцы тех страшных событий участвовали в захоронении солдат, ухаживали за импровизированной могилой, - цитирует DonDay.ru Андрея Кудрякова. - С годами места стали застраивать. Ростовчане опасаются, что захоронения исчезнут, и попросили о помощи.
Во время поисковых работ нашли один из опорных пунктов советской обороны. Под землей были части вооружения бойцов, покореженные осколками взрывных боеприпасов. Так же поисковики обнаружили предметы экипировки, личные вещи: ложки, кружки, миски.
В числе находок оказалось и оружие: фрагменты винтовки ВТ-40, части от пистолета-пулемета Шпагина. По словам руководителя регионального поискового отряда «Миус-Фронт», в тот период фашисты забирали его в качестве трофея.
Останки бойцов пока не удалось отыскать.