Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону обнаружили фрагменты оружия неандертальцев

На Дону обнаружили фрагменты оружия неандертальцев
На Дону обнаружили фрагменты оружия неандертальцев. Части древнейших предметов нашли во время экспедиции поисковики организации «Миус-фронт» 12 июня.

Руководитель отряда Андрей Кудряков рассказал, что возле реки Миус участники экспедиции откопали фрагменты стрел, ножей, копий. По его словам, здесь могла находиться неолитическая стоянка первобытных охотников.

– Это удивительный пример наслоения двух эпох. Видимо, под действием взрывов во время ВОВ фрагменты поднялись ближе к поверхности земли, – рассказал Кудряков.

В настоящее время поисковики планируют передать фрагменты археологам. Они смогут подробнее изучить части орудий и участок, на котором они были найдены.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.