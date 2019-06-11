На Дону обнаружили фрагменты оружия неандертальцев



На Дону обнаружили фрагменты оружия неандертальцев. Части древнейших предметов нашли во время экспедиции поисковики организации «Миус-фронт» 12 июня.



Руководитель отряда Андрей Кудряков рассказал, что возле реки Миус участники экспедиции откопали фрагменты стрел, ножей, копий. По его словам, здесь могла находиться неолитическая стоянка первобытных охотников.



– Это удивительный пример наслоения двух эпох. Видимо, под действием взрывов во время ВОВ фрагменты поднялись ближе к поверхности земли, – рассказал Кудряков.



В настоящее время поисковики планируют передать фрагменты археологам. Они смогут подробнее изучить части орудий и участок, на котором они были найдены.