В Гуково ветер повалил огромный тополь

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В Гуково ураганный ветер повалил гигантский тополь. Инцидент случился днем 11 декабря в районе Первогуковской.По словам горожан, из-за порывов воздушных масс дерево упало на гаражи. Ветер был настолько сильный, что вырвал дерево с корнем. К счастью, в этот момент никого из пешеходов не было рядом, иначе они рисковали получить травму.Напомним, 11 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь. Многие дороги превратились в настоящий каток. МЧС объявило 12 декабря штормовое из-за гололеда и сильного ветра.