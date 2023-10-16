Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Гуково снесут аварийный мост на улице Магистральной

В Гуково снесут аварийный мост на улице Магистральной
В Гуково решили полностью снести аварийный мост на улице Магистральной. Об этом стало известно 16 октября.

Согласно распоряжению регионального правительства на работы выделили почти 39 миллионов рублей. Их проведут в два этапа. В 2024 году планируют восстановить путепровод.

О том, что мост может обрушиться в любой момент, узнали в июне 2023 года после обследований. Проезд перекрыли. Автомобилистам до сих пор приходится объезжать этот участок дороги по улицам Колодезной и Пархоменко.
Фото: Яндекс.карты.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.