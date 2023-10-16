В Гуково снесут аварийный мост на улице Магистральной
В Гуково решили полностью снести аварийный мост на улице Магистральной. Об этом стало известно 16 октября.
Согласно распоряжению регионального правительства на работы выделили почти 39 миллионов рублей. Их проведут в два этапа. В 2024 году планируют восстановить путепровод.
О том, что мост может обрушиться в любой момент, узнали в июне 2023 года после обследований. Проезд перекрыли. Автомобилистам до сих пор приходится объезжать этот участок дороги по улицам Колодезной и Пархоменко.