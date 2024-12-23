В ГУФСИН опровергли сведения о задержании сотрудника ростовского СИЗО-1

Фото: Дондей

Сведения о сотруднике следственного изолятора № 1 в Ростове, который за плату приводил женщин в камеры, предназначенные для мужчин, не соответствуют действительности. Об этом стало известно Donday со ссылкой на представителей ГУФСИН России по Ростовской области.Как и предполагалось ранее, 29-летний сотрудник режимного учреждения занимался организацией досуга для заключённых. В течение своих смен он якобы водил женщин из женского блока в мужские камеры, получая за это около 100 тысяч рублей. Также сотрудник изолятора подозревается в продаже заключённым мобильных телефонов и сим-карт.Информация быстро распространилась в интернете, хотя официальные источники не давали комментариев по этому поводу. Позже в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых Управлением собственной безопасности (УСБ) ГУФСИН, не было обнаружено доказательств противоправных действий со стороны сотрудника режимного учреждения.