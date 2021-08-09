В Госдуме VIII созыва может появиться новая партия

История четырех партий в новой Госдуме может закончится после сентябрьских выборов. Специалисты считают, что кроме традиционных: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», в новый парламент могут попасть еще три-четыре партии. Не исключено, что 5-процентный барьер могут преодолеть как опытные выборные «бойцы» в лице партии «Родина», Коммунистов России, Партии пенсионеров, так и новички, которые уже успели привлечь к себе внимание. К последним относят партии «Новые люди» и «Зеленая альтернатива».Конечно довольно трудно представить, что все пять партий, перечисленных выше, преодолеют барьер, невозможно. Но одна, а то и две из них могут сотворить сенсацию, и войти в «думский клуб».Новые партии могут добавить красок в картину Госдумы, которые придадут стабильной композиции новое видение.Напомним, в трехдневном голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября, принимают участие 15 политических партий. Все они выдвинули кандидатов и в Ростовской области. 13 из них поддерживают своих выдвиженцев и в одномандатных округах, и по партийным спискам. Еще две - будут набирать сторонников только по спискам.На прошлых выборах многие непарламентские партии решили тактическую задачу – получили право выдвигать кандидатов сбора подписей, у них есть проблемы с известностью и позиционированием.Некоторые из них призвали в свои ряды кандидатов, известных электорату. Примелькавшиеся лица могут помочь добиться нужного им результата.К примеру, «Новые люди» уже представлены в нескольких региональных парламентах. На Дону предыдущий выборный опыт этой партии не был таким удачным. В думской кампании их самый известный кандидат в Ростовской области- правозащитник Александр Хуруджи.«Зеленая Альтернатива» поставила во главе списка медиатора Наталью Петруненко-Сундееву. Это единственная партия в регионе, список которой возглавила женщина.Партия Коммунисты России доказала свою состоятельность еще на выборах в Заксобрание Ростовской области в 2019 году. Тогда «альтернативные коммунисты» преодолели 5-процентный барьер и получили одно место в региональном парламенте.Ростовское отделение партии «Родина» обновило руководство незадолго до выборов. У нынешнего председателя - Анатолия Котлярова есть неплохой опыт удачных выборных кампаний. Это поможет его партии показать хороший результат.Успех кампании зависит не только от персоналий, но и от грамотной организации.Разумеется, страже интересов избирателей вне зависимости от политических пристрастий будут стоять десятки тысяч работников избирательных комиссий и несколько тысяч общественных наблюдателей.Председатель Общественной Палаты Ростовской области Вячеслав Кущев отмечает, что за ходом голосования в период выборов будут следить более пяти тысяч подготовленных палатой наблюдателей.- Планируется, что на каждом избирательном участке будет работать по два специально обученных человека. Уже сейчас подготовку прошли около 4,8 тысяч граждан, - отметил Кущев.За работой избирательных комиссий будут вести видеонаблюдение почти на половине участков для голосования. Онлайн-трансляции организуют на более чем 1,2 тыс. избирательных участках. В Ростовской области люди смогут проголосовать на 2,6 тысячах избирательных участков. Очное голосование будет проводиться с соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором правил.