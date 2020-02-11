В феврале изменится расписание нескольких поездов из Ростова в северном направлении



Сразу несколько поездов из Ростова начнут ходить по изменённому расписанию. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.



Состав № 6155 сообщением Ростов — Лихая с 15 февраля по 27 апреля будет отходить из донской столицы в 6:06. Прибытие в пункт назначения — в 10:24. Обратите внимание, что изменится график промежуточных остановок.



Поезд № 6169 из Ростова-на-Дону в Усть-Донецк будет 25 и 27 февраля отходить на полчаса раньше — в 12:45. В Усть-Донецке он будет в 17:18. Два дня, 26 и 28 февраля, он станет прибывать в 17:25.



С 25 по 28 февраля электричка Лихая — Ростов станет отправляться в 7:55 и следовать до Новочеркасска согласно действующему расписанию. Отправление из Новочеркасска — на 34 минуты позже. Прибытие в донскую столицу — в 12:44.