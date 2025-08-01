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В Егорлыкском районе в поле нашли БПЛА

В Егорлыкском районе в поле нашли БПЛА
В Ростовской области в поле нашли БПЛА. Информацию об этом сообщил Анатолий Абрамов, глава администрации Егорлыкского района.

В поле хутора Кавалерского нашли беспилотник самолетного типа. Работают оперативные службы. В результате ЧП никто не пострадал.
Фото: Donday
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