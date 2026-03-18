В донском законодательстве закреплено понятие «студенческая семья»

Фото: ЗС РО.

Одной из ключевых тем 29-го заседания донского парламента по традиции стали вопросы социальной поддержки граждан. В частности, депутаты расширили меры поддержки для участников СВО и их семей, а также закрепили такое понятие, как «студенческая семья».Ранее депутаты ЗС Ростовской области приняли закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. А сейчас внесены поправки, которые позволяют ветеранам СВО получить помощь в виде социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности.- Это очень важная мера поддержки. Многие бойцы, вернувшись с фронта, хотят вести собственное дело. И сегодняшним решением мы в этом им существенно поможем, – рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Такая помощь будет оказываться ветеранам боевых действий, которые уволились с военной службы, без учета дохода семьи. Единственное условие – они должны быть зарегистрированы в службе занятости.Спикер донского парламента подчеркнул, что заключить соцконтракт сможет супруга, если участник СВО имеет первую или вторую группу инвалидности.- Уверен, что эти меры создадут дополнительный стимул для ветеранов и членов семьи участников специальной военной операции попробовать себя в предпринимательской деятельности, а в совокупности с законом о квотировании рабочих мест позволят создать более широкий спектр возможностей для трудоустройства тех ребят, которые демобилизовались и вернулись к гражданской жизни, – подчеркнул Александр Ищенко.Еще одна мера поддержки касается женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Это высшее звание в стране, которое присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.На прошлом заседании депутаты приняли решение освободить матерей-героинь от уплаты транспортного налога. Теперь им предоставляется право на получение бесплатного земельного участка в собственность.Как пояснил спикер донского парламента Александр Ищенко, эта мера отличается от получения земельных участков многодетными семьями. Дело в том, что для получения участка многодетная семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. А для матерей-героинь соблюдение этого условия не требуется.Еще одна мера тоже связана с семьей. В областном законодательстве закреплено понятие «студенческая семья». Как пояснил Александр Ищенко, это супружеская пара в возрасте до 35 лет включительно, которая обучается в вузе или учебном заведении среднего профессионального образования.- В эту категорию молодые муж и жена попадают независимо от наличия детей. Уверен, что и наше областное, и федеральное законодательство в ближайшее время пополнится новыми мерами социальной поддержки этой категории молодых семей, – рассказал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.Добавим, что в прошлом материале мы сообщали, что семьям с новорождённым ребёнком доступен специальный сертификат. Его номинал составляет 20 тысяч рублей, который можно потратить на приобретение товаров первой необходимости для младенца.