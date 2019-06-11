Депутаты донского парламента вернули право участникам боевых действий получать земельные участки



11 июня на десятом заседании Законодательного собрания Ростовской области при участии главы донского региона народные избранники вернули возможность участникам сражений ВОВ бесплатно получать земельные участки. Такая норма работала до 2005 года, однако многие не успели получить собственность. Кроме этого вопроса, депутаты уделили большое внимание детям-инвалидам. Помимо губернатора Василия Голубева, на заседании присутствовал председатель Законодательно собрания Александр Ищенко.



Так, по завершении доклада и детального обсуждения такого важного вопроса, как предоставление участков для садоводческой деятельности ветеранам, все депутаты единогласно проголосовали «за». Александр Ищенко отметил важность принятой поправки.



- Пенсионеры - активные участники сражений войны смогут получить отдельные участки и выращивать на них овощи или фрукты. Таких жителей в Ростовской области несколько сотен, и с принятием этого закона еще одна социальная несправедливость будет устранена, - отметил Александр Ищенко.



Также парламентарии направили предложение на имя председателя Государственной Думы о необходимости сохранить соцдоплаты к пенсионным выплатам детям-инвалидам. Проблема заключается в том, что на время трудовой деятельности они лишаются дополнительных льгот.



- Как только ребенок начинает свой трудовой путь, он теряет больше денег, чем может заработать на своем месте работы, - поделился Ищенко. - Эта мера позволит им совмещать учебу и работу, не теряя жизненно важных средств.



Добавим, что на заседании также приняли областной бюджет. Из документа становится понятно, что большинство средств пойдет на обеспечение социальных сфер. При этом порядка 68 миллионов рублей планируется направить на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».