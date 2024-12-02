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В донском регионе уже в пятом городе ввели туристический налог

В донском регионе уже в пятом городе ввели туристический налог

После Ростова, Белой Калитвы, Каменска-Шахтинского и Азова туристический сбор в 100 рублей был также введён в Красном Сулине. Об этом сообщил глава местной администрации Иван Болдырев.

Стоит отметить, что в Красном Сулине, в отличие от других упомянутых городов, отсутствуют значимые достопримечательности. Многочисленные путешественники только проезжают через него, и нововведение может стать для них неожиданным финансовым бременем.

Введение этого налога может негативно сказаться на владельцах гостиниц и отелей. Туристам это добавит дополнительные расходы, что может привести к отказу от проживания в гостиницах. Это, в свою очередь, существенно отразится на доходах гостевых домов и других учреждений сферы размещения.
Фото: DonDay
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