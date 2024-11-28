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В Белой Калитве планируют ввести туристический налог вслед за Ростовом и Азовом

В Белой Калитве планируют ввести туристический налог вслед за Ростовом и Азовом
В Белой Калитвы планирует ввести туристический налог вслед за Ростовом и Азовом. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

С 1 января 2025 года туристам придется платить около 100 рублей за каждые сутки пребывания в Белой Калитве. Вероятно, это нововведение вызовет недовольство среди представителей местного гостиничного бизнеса, поскольку многие приезжие посещают город транзитом.

В отличие от Ростова и Азова, в Белой Калитве нет известных достопримечательностей. Для людей, оказавшихся в городе проездом, налог может стать неприятным сюрпризом.
Фото: Ростов ру
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