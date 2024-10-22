В Ростове приняли решение о введении туристического сбора

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону приняли решение о введении туристического сбора. Это произошло на 27-м заседании Городской думы донской столицы.Депутаты одобрили новый налог. Он начнет действовать с 1 января 2025 года.Согласно решению городской администрации, туристический сбор составит 1% от стоимости проживания за одни сутки (но не более 100 рублей) в гостиницах, хостелах и гостевых домах. В 2026 году сбор увеличится до 2%, в 2027 — до 3%, в 2028 — до 4%, а в 2029 — до 5%.Представители гостиничного бизнеса неоднозначно восприняли новость о введении туристического сбора. Владельцы отелей и гостиниц выступили против новых налогов. По их мнению, это создаст дополнительную финансовую нагрузку для туристов, что может негативно сказаться на прибыли гостевых домов.Однако у властей другая точка зрения. Введение сбора позволит привлечь в бюджет города 180 миллионов рублей в 2026 году. Эти средства они хотят направить на благоустройство города.