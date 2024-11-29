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В четвёртом городе Ростовской области ввели туристический налог

В четвёртом городе Ростовской области ввели туристический налог
В Каменске-Шахтинском утвердили введение туристического налога. О принятом решении сообщила администрация города.

Новый налог начнет действовать с 1 января 2025 года. Туристы будут платить около 100 рублей в сутки за пребывание в городе.

Введение нового налога не может радовать представителей гостиничного бизнеса. Владельцы отелей и гостиниц в донском регионе выступали категорически против введения новых налогов. По их мнению, это дополнительная финансовая нагрузка для туристов, что может сказаться на прибыли гостевых домов.

Напомним, в Ростове, Азове и в Белой Калитве также утвердили введение туристического налога с 1 января 2025 года.
Фото: DonDay
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