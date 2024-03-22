В донском регионе от укусов клещей пострадали 39 человек

Фото: Правительство РО

С начала 2024 года в Ростовской области клещами были укушены 39 человек, сообщила региональная служба Роспотребнадзора.Наибольшее количество пострадавших – 29 взрослых и подростков старше 14 лет, в то время как остальные 10 укушенных – это дети. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу.Причиной увеличения случаев укусов клещей является потепление. Теперь температура окружающего воздуха составляет от +10 градусов, что стимулирует активность этих членистоногих паразитов. Обычно они становятся особенно активными в середине апреля, а к середине мая их популяция достигает пика.Важно отметить, что эти паразиты являются переносчиками различных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, сыпной тиф, геморрагическая лихорадка и другие. У людей, которые были укушены, могут проявиться следующие симптомы: повышение температуры тела, слабость, мышечные боли, высыпания на коже и другие.