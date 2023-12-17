В донском регионе были назначены четыре мировых судьи

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На судебных участках Ростовской области назначили четырех новых судей. На сайте правовых актов 14 декабря было опубликовано соответствующее постановление.На участок № 1 Азовского судебного района была назначена мировым судьей Панпурина Екатерина. За плечами женщины – 19 лет юридической работы. С 2015 года Екатерина Панпурина проработала помощником судьи Азовского городского суда, после в 2017-м она стала помощником председателя того же суда.В Ворошиловском районном суде города Ростова-на-Дону вступила в новую должность мирового судьи Татьяна Зарванская.Новое назначение было и в Волгодонском судебном районе на участке № 9. Новым мировым судьей стала Наталья Леонтьева. В 2021 году Наталья Валерьевна была помощником судьи в областном Ростовском суде.В Сальском судебном районе на участке № 9 на должность мирового судьи назначили Наталью Хатько. Ранее женщина работала помощником судьи в Сальском городском суде.