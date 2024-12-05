В донском филиале Россельхозцентра назначили новое руководство

Фото: сайт Россельхозцентра

Вместо Геннадия Урбана, который ранее занимал эту должность, была назначена Наталья Шмелева. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра учреждения, опубликованного на сайте 3 декабря.Наталья Шмелева окончила Донской государственный технический университет в 1999 году по специальности «Технология сельскохозяйственного производства». Сразу после окончания учебы она начала свою карьеру в качестве рядового агронома. В 2007 году в том же университете она получила квалификацию «Ученый агроном».В апреле 2021 года Наталья Шмелева была назначена на должность заместителя руководителя филиала. Затем она временно исполняла обязанности руководителя, а в декабре 2024 года была официально утверждена в этой должности.Стоит отметить, что до этого филиал возглавлял Геннадий Урбан, который ранее занимал пост министра природных ресурсов Ростовской области. В июне 2024 года в отношении него и его заместителя Асмика Маркаряна было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении средств из премиального фонда в крупном размере.