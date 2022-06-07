Алексей Логвиненко: В Ростове продолжают работы по благоустройству ливневой канализации
В Ростове продолжают работы по благоустройству ливневок. С начала года промыли и расчистили более 20 километров закрытых трубопроводов и 1,3 тысячи погонных метров открытой ливневой системы. Также за этот период установили более 150 решеток на места похищенных ранее, отремонтировали 50 дождеприемных и смотровых колодцев.
Это лишь малая часть всей ливневой канализации в городе, но главное, что начало положено. Такими темпами ее вскоре полностью приведут в порядок.
— Общая площадь водосбора в городе составляет 13,5 тысяч гектаров и включает 35 самостоятельных бассейнов. При этом протяженность городских сетей ливневой канализации — 173,4 километра, — сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. — Также в состав системы отвода ливневых вод города входит 2 496 дождеприемных колодцев, 2 672 смотровых колодцев, 11 553 решеток и люков, при этом 156,4 км. из них являются системой закрытого водоотвода, а 17,0 км — открытого водоотвода. И чтобы ливневая канализация работала исправно, без сбоев, — требуется ежедневный планомерный труд специалистов дорожных служб.
Ежегодно в среднем службы приводят в порядок более 40 километров закрытых трубопроводов, около тысячи погонных метров открытой системы, устанавливают порядка 700 решеток и 200 колодцев — дождеприемных и смотровых. Благодаря этим регулярным работам существующая ливневка не только продолжает работать, но и совершенствуется.
Около 30% систем водоотвода находится в хозяйственном ведении муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП). Эта организация следит за эксплуатацией и содержит эту часть ливневок.
Очисткой сточных вод занимаются городские очистные сооружения на улице Привокзальной, 3А. Это позволяет улучшить качественные показатели сточных вод из реки Темерник. Также очистку обеспечивают сооружения в переулке Узбекском, на улицах Гурьевской и Выездной в районе балки Безымянной. С этой же задачей справляются очистные сооружения с насосной станцией на улице Таганрогской, которые очищают ливневые воды с территории микрорайона «Болгарстрой»
В ближайший год специалисты разработают новую схему ливневой канализации города. На проект потратят более 50 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик выполнит техобследование сетей ливневок, выберет места размещения сооружений дождевой канализации и локальных очистных сооружений. Также в его обязанности входит расчет денег, необходимых для развития ростовской системы ливневок. Эта схема станет основой для проектирования и реконструкции всей сети ливневой канализации.