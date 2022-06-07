Алексей Логвиненко: В Ростове продолжают работы по благоустройству ливневой канализации

Фото: администрация Ростова.

В Ростове продолжают работы по благоустройству ливневок. С начала года промыли и расчистили более 20 километров закрытых трубопроводов и 1,3 тысячи погонных метров открытой ливневой системы. Также за этот период установили более 150 решеток на места похищенных ранее, отремонтировали 50 дождеприемных и смотровых колодцев.Это лишь малая часть всей ливневой канализации в городе, но главное, что начало положено. Такими темпами ее вскоре полностью приведут в порядок.— Общая площадь водосбора в городе составляет 13,5 тысяч гектаров и включает 35 самостоятельных бассейнов. При этом протяженность городских сетей ливневой канализации — 173,4 километра, — сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. — Также в состав системы отвода ливневых вод города входит 2 496 дождеприемных колодцев, 2 672 смотровых колодцев, 11 553 решеток и люков, при этом 156,4 км. из них являются системой закрытого водоотвода, а 17,0 км — открытого водоотвода. И чтобы ливневая канализация работала исправно, без сбоев, — требуется ежедневный планомерный труд специалистов дорожных служб.Ежегодно в среднем службы приводят в порядок более 40 километров закрытых трубопроводов, около тысячи погонных метров открытой системы, устанавливают порядка 700 решеток и 200 колодцев — дождеприемных и смотровых. Благодаря этим регулярным работам существующая ливневка не только продолжает работать, но и совершенствуется.Около 30% систем водоотвода находится в хозяйственном ведении муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП). Эта организация следит за эксплуатацией и содержит эту часть ливневок.Очисткой сточных вод занимаются городские очистные сооружения на улице Привокзальной, 3А. Это позволяет улучшить качественные показатели сточных вод из реки Темерник. Также очистку обеспечивают сооружения в переулке Узбекском, на улицах Гурьевской и Выездной в районе балки Безымянной. С этой же задачей справляются очистные сооружения с насосной станцией на улице Таганрогской, которые очищают ливневые воды с территории микрорайона «Болгарстрой»В ближайший год специалисты разработают новую схему ливневой канализации города. На проект потратят более 50 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик выполнит техобследование сетей ливневок, выберет места размещения сооружений дождевой канализации и локальных очистных сооружений. Также в его обязанности входит расчет денег, необходимых для развития ростовской системы ливневок. Эта схема станет основой для проектирования и реконструкции всей сети ливневой канализации.