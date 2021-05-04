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В донской столице ищут родственников пожилой женщины

В донской столице ищут родственников пожилой женщины
В донской столице разыскивают родственников пожилой женщины. 8 мая ростовчане заметили пенсионерку, которая шла по улице Погодина в сторону улицы Ленина. Она брела посреди проезжей части. Неравнодушные горожане забрали старушку и отвезли в больницу скорой медицинской помощи.

- Женщина потеряла память, не помнит своего имени и не может объяснить, куда шла, где ее дом, документов никаких при себе не имеет, - отмечают жители Ростова в посте в социальной сети.

У бабушки на теле были замечены царапины и гематомы. Возможно, она падала. Врачи оказали ей необходимую помощь. Если вы знаете близких пенсионерки, то обратитесь в БСМП, в отделение нейрохирургии.

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