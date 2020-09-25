Под Ростовом ищут родственников пенсионерки, попавшей в больницу после ДТП
В Батайске ищут родственников и знакомых пожилой женщины. Уже неделю пенсионерка лежит в реанимации ЦГБ, куда она попала после аварии на улице Орджоникидзе. Личность пострадавшей установить не удалось. Об этом сообщает издание battime.ru.
Волонтёры и полиция города разыскивают родных бабушки. У пожилой женщины не было при себе никаких документов, только ключ. Она вышла из дома в белом халате с красными узорами, красной куртке с белым воротником и в красном платке. В этой же одежде худощавую, на вид 80-летнюю пенсионерку и привезли в больницу.
Местные жители думают, что бабушка живёт одна в Центральном районе Батайска. Потому что за неделю её отсутствия, никто не обратился с заявлением о пропаже.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло 22 сентября около семи часов вечера на улице Орджоникидзе, 35. Водитель «Тойоты» поворачивал налево и не успел притормозить перед женщиной-пешеходом, которая внезапно вышла на проезжую часть. Иномарка наехала на пенсионерку на зебре. Пострадавшую увезли в реанимацию с многочисленными травмами.
Если вы узнали женщину на фото, обратитесь по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.