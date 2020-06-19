В день парада Победы в Ростове выпустят в небо десять видов салютов
Ростовчане в день проведения парада Победы увидят десять видов салюта. Праздничное яркое шоу начнётся в 23 часа 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Для проведения салюта задействуют 45 орудий и 18 пусковых фейерверочных комплексов. Небо раскрасят яркими огнями на высоте примерно 250-300 метров, залпы будут производить с темпом в 15 секунд. Фейерверк представят в семи цветовых гаммах: зелёно-красной, серебристой, красно-белой, синей, зелёно-белой, жёлтой и голубой.
На Юге России салют пройдёт в десяти городах: в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе, Керчи, Севастополе, Владикавказе, Каспийске, Волгограде и Новороссийске.
Парад в донской столице начнётся в 10 часов 24 июня. Мероприятие, как и салют, пройдут без зрителей. Посмотреть их можно через Интернет или, если посчастливится, из окна.