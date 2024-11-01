Перед Днем народного единства в Ростовской области усилят меры безопасности

Фото: Ростов.Ру

Губернатор Ростовской области поручил усилить меры безопасности в День народного единства. Информация об этом размещена на сайте донского правительства.Праздничные мероприятия в регионе пройдут 4 ноября. В городах и населенных пунктах состоятся концерты, патриотические акции, флешмобы и многое другое. Для того чтобы они прошли без происшествий, власти уделят особое внимание подготовке всех сил и средств к работе.О каких мерах идет речь, не сообщается. Вероятно, в День народного единства за порядком будут следить повышенное количество правоохранителей и сотрудников различных экстренных служб.