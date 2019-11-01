В День народного единства на Дону ожидаются мороз и туман



Изморозь и туман ожидаются в Ростовской области в День народного единства. О погоде на Дону 4 ноября рассказали в Ростовском гидрометцентре.



Синоптики прогнозируют морозную, но безоблачную погоду. Осадков в этот день не прогнозируется. Температура воздуха ночью - до -2…+3 градусов, при прояснениях - до -8 градусов; днем - +5…+10 градусов, по югу и востоку - до +15 градусов.



Автомобилистам рекомендуют поскорее сменить летнюю резину на зимнюю, а также быть предельно внимательными на дорогах: увеличить дистанцию с другими авто, а также ехать со сниженной скоростью.