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В Ростове появится туристический налог с 2025 года

В Ростове появится туристический налог с 2025 года
С 1 января 2025 года в Ростове будет введен туристический налог. Об этом сообщили в городской администрации.

В июле 2024 года в Налоговый кодекс РФ была добавлена новая глава — «Туристический налог». Этот сбор заменит курортный сбор, который сегодня взимается в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге, но только до конца 2024 года.

В 2025 году в Ростове появится местный туристический налог.

Муниципалитет самостоятельно примет решение о введении этого налога и определит его ставку. Налог будут платить хостелы, гостиницы и другие объекты, предоставляющие временное жильё.

В администрации донской столицы сообщили, что налоговая ставка на следующий год составит 1% от стоимости проживания за первые сутки, но не менее 100 рублей.
Фото: Ростов ру
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