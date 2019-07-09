В честь профессионального праздника были отмечены 130 донских почтовиков



В Ростовской области в 25-й раз отпраздновали День российской почты. Торжественная церемония прошла 10 июля. За заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, многолетний и плодотворный труд были отмечены130 донских почтовиков.



В церемонии награждения приняли участие председатель Ростовской областной профсоюзной организации работников связи России Алексей Машкин и директор макрорегиона «Южный» ФГУП «Почта России» Роман Костенко. Заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Кирилл Дьячкин вручил благодарственные письма министра четырём сотрудникам «Почты России».



- Сегодня все мы привыкли к электронной почте и видеочатам. Но услуги обычной почты всё равно остаются востребованными, - заметил Кирилл Дьячкин. - Коллектив почты Ростовской области — это без малого десять тысяч человек. Всего в регионе 1 122 отделения связи. Мы выражаем благодарность почтальонам, операторам, IT-специалистам, водителям за их нелёгкий труд.



Несколько человек получили медали «25 лет социального партнёрства в отрасли связи». Награды вручили за поддержку профсоюзного движения и активное участие в общественной жизни.



Ветеран труда Алла Змиевская 38 лет проработала в сфере почтовой связи и всегда вспоминает с теплотой свой коллектив.



- Всю свою жизнь я связала с почтой. Работала оператором отделения связи, начальником участка, начальником отдела кадров. Почта сильна своими традициями. Нам даже другие предприятия всегда завидовали, потому что во все времена мы вместе собирались, проводили чаепития, поздравляли друг друга с праздниками. Почта и сегодня остаётся важной отраслью. Ведь люди продолжают писать письма, отправлять и получать денежные переводы, посылки, газеты.