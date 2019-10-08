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На двух улицах в центре Ростова запретят остановку транспорта

На двух улицах в центре Ростова запретят остановку транспорта
В центре Ростова запретят стоянку транспорта на двух улицах. Ограничение начнёт действовать с 16 октября, сообщили в городском департаменте автодорог.

Запрет вводится на улице Шаумяна и в переулке Братском. Остановка запрещается на северной стороне Шаумяна от дома № 3 до Братского и по Братскому от Садовой до Шаумяна.

Изменение организации дорожного движения связано с реконструкцией объекта культурного наследия «Здание редакции газеты «Приазовский край» на Большой Садовой, 18. Запрет будет действовать до 31 декабря.

Кроме того, ограничения вводятся и для пешеходов. Тротуары перекроют по западной стороне Братского от Большой Садовой до Шаумяна, по северной стороне Шаумяна от дома № 3 до Братского, по южной стороне Большой Садовой от дома № 16 до Братского.

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