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В центре Ростова водители паркуют авто прямо на тротуаре

В центре Ростова водители паркуют авто прямо на тротуаре
В центре Ростова-на-Дону водители паркуют транспорт прямо посреди тротуара. Соответствующую жалобу местные жители опубликовали на сайте Благоустройства 22 февраля.

По словам ростовчан, неизвестные заезжают на тротуар на пересечении улиц Песчаной и Белореченской. Из-за транспорта людям приходится терять время, чтобы обойти участок.

- На тротуар постоянно совершается наезд автотранспорта, что создаёт серьёзную аварийную ситуацию, - добавили горожане.

Не исключено, что совсем скоро на участке могут пострадать пешеходы.

Чтобы избежать происшествий, местные жители просят установить ограждения в виде полусфер, забора и т. д. Такие меры создадут преграду для автомобилей, и заехать на тротуар они не смогут.
Фото: Благоустройство
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