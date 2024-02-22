В центре Ростова водители паркуют авто прямо на тротуаре

Фото: Благоустройство

В центре Ростова-на-Дону водители паркуют транспорт прямо посреди тротуара. Соответствующую жалобу местные жители опубликовали на сайте Благоустройства 22 февраля.По словам ростовчан, неизвестные заезжают на тротуар на пересечении улиц Песчаной и Белореченской. Из-за транспорта людям приходится терять время, чтобы обойти участок.- На тротуар постоянно совершается наезд автотранспорта, что создаёт серьёзную аварийную ситуацию, - добавили горожане.Не исключено, что совсем скоро на участке могут пострадать пешеходы.Чтобы избежать происшествий, местные жители просят установить ограждения в виде полусфер, забора и т. д. Такие меры создадут преграду для автомобилей, и заехать на тротуар они не смогут.