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На Главном ж/д вокзале в Ростове провалился тротуар

На Главном ж/д вокзале в Ростове провалился тротуар
В Ростове на Главном ж/д вокзале провалилась тротуарная плитка. Жалобу местные жители опубликовали 30 ноября на сайте Благоустройства.

По словам горожан, большая яма расположена на проспекте Сиверса. На кадрах видно, что со временем тротуар пришел в негодность, плитка провалилась. Не исключено, что пешеходы могут зацепиться ногой и упасть на опасном участке.

- Из-за близости к вокзалу участок постоянно насыщен людьми, пожилыми гражданами, пассажирами с детьми и чемоданами. Люди спотыкаются о яму, калечат здоровье, портят одежду и обувь, - сказано в жалобе.

При этом совсем недавно в «ловушку» уже угодил чемодан. Багаж застрял в пробоине и порвался.

Каждый день в районе вокзала проходят десятки тысяч людей, которые могут пострадать. Чтобы избежать происшествий, тротуар необходимо отремонтировать.
Фото: Благоустройство
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