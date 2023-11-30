На Главном ж/д вокзале в Ростове провалился тротуар

Фото: Благоустройство

В Ростове на Главном ж/д вокзале провалилась тротуарная плитка. Жалобу местные жители опубликовали 30 ноября на сайте Благоустройства.По словам горожан, большая яма расположена на проспекте Сиверса. На кадрах видно, что со временем тротуар пришел в негодность, плитка провалилась. Не исключено, что пешеходы могут зацепиться ногой и упасть на опасном участке.- Из-за близости к вокзалу участок постоянно насыщен людьми, пожилыми гражданами, пассажирами с детьми и чемоданами. Люди спотыкаются о яму, калечат здоровье, портят одежду и обувь, - сказано в жалобе.При этом совсем недавно в «ловушку» уже угодил чемодан. Багаж застрял в пробоине и порвался.Каждый день в районе вокзала проходят десятки тысяч людей, которые могут пострадать. Чтобы избежать происшествий, тротуар необходимо отремонтировать.