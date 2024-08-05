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В центре Ростова ветхие деревья могут упасть на пешеходов

В центре Ростова ветхие деревья могут упасть на пешеходов
В Ростове-на-Дону ветхие деревья могут упасть на пешеходов. Об этом горожане сообщили 5 августа на сайте Благоустройства.

По словам местных жителей, сухостои расположены на улице Красноармейской, 63/90. На снимках видно, что часть растений уже высохли и нуждаются в спиле. Не исключено, что при непогоде они обломятся и упадут прямо на проходящих мимо людей.

- Периодически падают на припаркованные авто. Угрожают жизни и здоровью пешеходов, - негодуют горожане.

По центральной улице ежедневно проходят сотни людей. Чтобы избежать ЧП, жители просят решить проблему в ближайшее время.
Фото: Благоустройство
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