В центре Ростова ветхие деревья могут упасть на пешеходов

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону ветхие деревья могут упасть на пешеходов. Об этом горожане сообщили 5 августа на сайте Благоустройства.По словам местных жителей, сухостои расположены на улице Красноармейской, 63/90. На снимках видно, что часть растений уже высохли и нуждаются в спиле. Не исключено, что при непогоде они обломятся и упадут прямо на проходящих мимо людей.- Периодически падают на припаркованные авто. Угрожают жизни и здоровью пешеходов, - негодуют горожане.По центральной улице ежедневно проходят сотни людей. Чтобы избежать ЧП, жители просят решить проблему в ближайшее время.