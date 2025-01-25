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В центре Ростова произошла авария на водопроводе

В центре Ростова произошла авария на водопроводе
В Ростове-на-Дону произошла авария на водопроводе. В результате без воды остались жители центральной части города. Об этом сообщил департамент ЖКХ и энергетики.

Инцидент произошёл 25 января на пересечении улиц Большой Садовой и Буденного. Из-за этого подача воды была прекращена в домах, расположенных на нечётной стороне Большой Садовой от Буденного до Сиверса.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до конца дня. Точное время пока неизвестно.
Фото: департамент ЖКХ
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