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В центре Ростова перестали работать светофоры

В центре Ростова перестали работать светофоры
В центре Ростова перестали работать светофоры 10 октября. Об этом сообщили в администрации города.

С 9:00 не будут работать светофоры из-за планового отключения электричества. Отключения коснулись пересечения улицы Большой Садовой с проспектом Соколова, улицы Большой Садовой с проспектом Ворошиловским и проспекта Соколова с улицей Суворова.

Светофоры заработают только в 20:00. На это время в центре города, вероятно, возникнут пробки.

В это время водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Фото: Яндекс Карты
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