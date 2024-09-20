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Неработающие светофоры стали причиной жуткой пробки в центре Ростова

Неработающие светофоры стали причиной жуткой пробки в центре Ростова
В центре Ростова из-за неработающих светофоров образовались большие пробки. Затор образовался 20 сентября около 15:00.

Движение остановилось на перекрестке Большой Садовой и проспекта Соколова. Пробки также образовались на улицах Суворова и Чехова. Причиной этого стали неработающие светофоры. Ранее «Донэнерго» предупреждало о временном отключении света в домах города. Вероятно, обесточили и важные городские элементы.

Отключения произошли на Большой Садовой 77-85; Суворова 9-29 и 26-32; Чехова 52-54, 31-35; Соколова 17-23 и 24-34.

Восстановление электричества ожидается 20 сентября после 17:00.
Фото: Яндекс.Карты
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