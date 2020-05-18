В центре Ростова парковки остаются бесплатными

В Ростове-на-Дону продолжают действовать бесплатные парковки. Свободно оставлять автомобили можно на центральных улицах. Об этом сообщили в «Парковочном пространстве Ростова».Стоянка будет бесплатной в течение неопределённого периода. Изменения уберут после особого распоряжения областных властей.Напомним, плату за парковку в центре города перестали взымать после введения в регионе режима самоизоляции. Так как автомобили стали больше простаивать без дела, людям пришлось бы больше платить за почасовую стоянку. Автомобилистов решили избавить от этих трат.