Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В центре Ростова парковки остаются бесплатными

В центре Ростова парковки остаются бесплатными
В Ростове-на-Дону продолжают действовать бесплатные парковки. Свободно оставлять автомобили можно на центральных улицах. Об этом сообщили в «Парковочном пространстве Ростова».

Стоянка будет бесплатной в течение неопределённого периода. Изменения уберут после особого распоряжения областных властей.

Напомним, плату за парковку в центре города перестали взымать после введения в регионе режима самоизоляции. Так как автомобили стали больше простаивать без дела, людям пришлось бы больше платить за почасовую стоянку. Автомобилистов решили избавить от этих трат.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.