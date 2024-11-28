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Власти Ростова пообещали вернуть горячую воду жителям Жданова 28 ноября

Власти Ростова пообещали вернуть горячую воду жителям Жданова 28 ноября
В Ростове жителям на Жданова пообещали вернуть горячую воду 28 ноября. Об этом сообщают в городской администрации.

Ранее люди жаловались на отсутствие горячего и холодного водоснабжения. Горожане не могли сходить в душ или приготовить еду у себя дома. Без коммуникаций жители провели больше суток.

Позднее холодную воду в дома вернули. При этом горячей по-прежнему нет. Причиной этого стал дефект на внутридомовой системе.

- УК «Патриот сервис» перекрыл подачу горячего водоснабжения в двух подъездах во второй половине дня 27 ноября. В настоящее время управляющей компанией ведутся работы по устранению причины (замена сгона на стояке отопления). Ориентировочное время завершения работ - 28 ноября до 15:00, - сообщили в администрации Ростова.
Фото: Rostov.ru
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