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В центре Ростова неизвестные запустили фейерверки

В центре Ростова неизвестные запустили фейерверки
В центре Ростова-на-Дону жителей разбудили громким салютом. Об этом сообщает Donday.

Местная жительница рассказала, что огни фейерверков сверкали ровно в полночь 16 января. Она отметила, что горожане уже привыкли к подобному шуму, так как в Кировском районе это происходит довольно часто. Однако причина такого шумного празднования остается неизвестной. Новогодние праздники уже прошли, а до следующих выходных ещё далеко.

Следует отметить, что в Ростовской области действует запрет на использование пиротехники, который был продлён до 1 декабря 2025 года по решению врио губернатора Юрия Слюсаря. Эти ограничения не распространяются на петарды и бенгальские свечи.
Фото: ростов.ру
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