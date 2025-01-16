В центре Ростова неизвестные запустили фейерверки

Фото: ростов.ру

В центре Ростова-на-Дону жителей разбудили громким салютом. Об этом сообщает Donday.Местная жительница рассказала, что огни фейерверков сверкали ровно в полночь 16 января. Она отметила, что горожане уже привыкли к подобному шуму, так как в Кировском районе это происходит довольно часто. Однако причина такого шумного празднования остается неизвестной. Новогодние праздники уже прошли, а до следующих выходных ещё далеко.Следует отметить, что в Ростовской области действует запрет на использование пиротехники, который был продлён до 1 декабря 2025 года по решению врио губернатора Юрия Слюсаря. Эти ограничения не распространяются на петарды и бенгальские свечи.